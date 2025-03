FOTO – È il compleanno di un altro ex capitano viola: auguri Manuel Pasqual!

Oggi giornata di compleanni illustri tra gli ex Fiorentina: oltre a Picchio De Sisti, a spegnere le candeline è un altro capitano come Manuel Pasqual

Oggi compie ottantadue anni Giancarlo De Sisti, detto "Picchio", nato a Roma il 13 marzo 1943. Non è però l'unico compleanno che ricorre oggi nei giocatori che hanno vestito la maglia viola. Il 13 marzo , infatti, è nato anche un altro ex capitano della Fiorentina: Manuel Pasqual. Sono 43 le candeline per il nativo di San Donà di Piave che ha vestito la maglia viola per 11 anni, dal 2005 al 2016. Di seguito il post celebrativo del club gigliato sui canali ufficiali, a cui ci associamo volentieri: auguri Manuel!