Nazionale Under 17, Torneo dei Gironi: convocati quattro viola

Gli Azzurrini, 60 nati nel 2009 e un classe 2010, saranno divisi in tre squadre e si affronteranno da giovedì a sabato in un triangolare a Granozzo con Monticello
Dopo aver chiuso il Gruppo 1 della prima fase delle qualificazioni all’Europeo al secondo posto, con 6 punti, a ottobre – due vittorie, 8-1 contro i padroni di casa dell’Estonia e 2-1 all’Ucraina, e una sconfitta per 2-1 contro il Montenegro –, la Nazionale Under 17 tornerà in campo dal 27 al 29 novembre a Novarello per il Torneo dei Gironi.
Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 61 calciatori, tutti nati nel 2009, fatta eccezione per un classe 2010: il centrocampista della Roma, Mattia Guaglianone. Nell’elenco figurano quattro giocatori della Fiorentina: il portiere Tommaso Mazzi, i difensori Federico Melani e Tommaso Tosti, e il centrocampista Mattia Giannoni.