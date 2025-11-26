Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS giovanili news giovanili Nazionale Under 17, Torneo dei Gironi: convocati quattro viola

giovanili

Nazionale Under 17, Torneo dei Gironi: convocati quattro viola

Stadio Curva Fiesole Viola Park
Gli Azzurrini, 60 nati nel 2009 e un classe 2010, saranno divisi in tre squadre e si affronteranno da giovedì a sabato in un triangolare a Granozzo con Monticello
Redazione VN

Dopo aver chiuso il Gruppo 1 della prima fase delle qualificazioni all’Europeo al secondo posto, con 6 punti, a ottobre – due vittorie, 8-1 contro i padroni di casa dell’Estonia e 2-1 all’Ucraina, e una sconfitta per 2-1 contro il Montenegro –, la Nazionale Under 17 tornerà in campo dal 27 al 29 novembre a Novarello per il Torneo dei Gironi.

Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 61 calciatori, tutti nati nel 2009, fatta eccezione per un classe 2010: il centrocampista della Roma, Mattia Guaglianone. Nell’elenco figurano quattro giocatori della Fiorentina: il portiere Tommaso Mazzi, i difensori Federico Melani e Tommaso Tosti, e il centrocampista Mattia Giannoni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Gli Azzurrini saranno divisi in tre squadre (Nazionale, Selezione A e Selezione B) e si raduneranno domani, giovedì 27 novembre, presso il centro sportivo ‘Novarello Villaggio Azzurro’ di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara.

Leggi anche
Nazionale Under 16: Pasqual non sbaglia coi baby viola in campo! Ecco chi sono.
Giovanili, sarà Capparella-bis con la Primavera. In U-18, chance per Benassi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA