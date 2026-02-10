Gattuso convoca il club azzurro a Milano: tra i commensali anche Kean

Prima la tappa in Medio Oriente per incontrare Retegui in Arabia Saudita e Verratti in Qatar, poi a Londra per vedere il gruppo di giocatori di Premier League, tra cui Chiesa, Donnarumma, Tonali e Udogie. Ieri sera, invece, il Ct della Nazionale Rino Gattuso era a Milano per una cena con calciatori di Milan, Inter, Juventus, Bologna e Fiorentina. Nei prossimi giorni toccherà Bergamo, Roma e Napoli, mentre con i cagliaritani Caprile e Palestra la cena è prevista dopo la partita contro il Lecce.