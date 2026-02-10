Prima la tappa in Medio Oriente per incontrare Retegui in Arabia Saudita e Verratti in Qatar, poi a Londra per vedere il gruppo di giocatori di Premier League, tra cui Chiesa, Donnarumma, Tonali e Udogie. Ieri sera, invece, il Ct della Nazionale Rino Gattuso era a Milano per una cena con calciatori di Milan, Inter, Juventus, Bologna e Fiorentina. Nei prossimi giorni toccherà Bergamo, Roma e Napoli, mentre con i cagliaritani Caprile e Palestra la cena è prevista dopo la partita contro il Lecce.
patto a tavola
Gattuso convoca il club azzurro a Milano: tra i commensali anche Kean
Come fa sapere TeleLombardia, infatti, assieme a Gattuso c'erano i suoi collaboratori nello staff Bonucci e Buffon (capo delegazione), oltre a vari calciatori, quasi tutti di Inter, Juventus e Milan. A cena spiccavano volti nuovi come quelli di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, e Davide Bartesaghi, esterno del Milan. Oltre a loro due, presenti Matteo Gabbia e Samuele Ricci per il Milan, una nutrita colonia di calciatori dell'Inter formata da Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito. Oltre a Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso e Federico Gatti della Juventus. Presenti inoltre anche Moise Kean della Fiorentina e Riccardo Orsolini del Bologna.
