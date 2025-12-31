Demirovic e il mito Dzeko: “Per me è un supereroe, voglio portarlo al Mondiale”

Dal sogno di giocare con l'idolo Dzeko alla sfida decisiva contro il Galles: le parole di Demirovic accendono la Bosnia

Redazione VN 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 13:02)

Ermedin Demirovic ha recentemente rilasciato dichiarazioni toccanti ai microfoni di Bild, ripercorrendo il legame speciale che lo unisce al suo capitano in nazionale, ovvero Edin Dzeko. Le parole dell'attaccante dello Stoccarda non sono passate inosservate:

"È il mio idolo - ha confessato Demirovic - Da bambino era un supereroe per me e lo è ancora. Giocare nella stessa squadra con lui è fantastico. Farò del mio meglio per aiutarlo ad arrivare ai Mondiali e perché Edin possa salutare la nazionale nel modo migliore".

Quello tra Demirovic e Dzeko non è solo un semplice rapporto tra compagni di reparto, ma un passaggio di testimone tra il passato glorioso e il presente della Bosnia-Erzegovina. Per l'ex giocatore del Friburgo, condividere lo spogliatoio con il "Cigno di Sarajevo" rappresenta il coronamento di un sogno d'infanzia, con l'obiettivo dichiarato di regalare al proprio idolo un'ultima, indimenticabile recita sul palcoscenico mondiale.

Verso i Play-off: con l'Italia nel mirino — Il percorso della Bosnia verso la Coppa del Mondo 2026 entrerà nel vivo a fine marzo, quando la nazionale sarà impegnata nella prima sfida cruciale dei play-off. Gli uomini di Barbarez dovranno affrontare il Galles in una semifinale da dentro o fuori che promette scintille. Non sarà una passeggiata, ma la motivazione di Demirovic e compagni è altissima per regalare a Dzeko l'ultimo grande traguardo della carriera.

Il tabellone, però, mette nel mirino anche i colori azzurri. La vincente della sfida tra Bosnia e Galles dovrà infatti vedersela in finale con chi uscirà vittorioso dal confronto tra Italia e Irlanda del Nord. Un incrocio pericoloso che potrebbe mettere Dzeko e compagni proprio di fronte alla nazionale di Gattuso, in un match che varrebbe l'accesso diretto ai Mondiali. L'attaccante dello Stoccarda ha parlato anche di questo: "Galles? Sarà una partita difficile, ma fattibile. Poi affronteremo l'Italia o l'Irlanda del Nord. Sarà una sfida dura, ma possibile a casa nostra. Giocare un Mondiale sarebbe il massimo per me, soprattutto per un paese piccolo come la Bosnia. E' il mio sogno d'infanzia".