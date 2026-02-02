Giovanili viola: il quadro completo del weekend tra risultati e classifiche

UNDER 18: Al Viola Park, nella ventesima giornata di campionato, la Fiorentina Under 18 ottiene un successo prezioso contro il Genoa, imponendosi per 2-1. I viola erano passati in vantaggio con Keita sugli sviluppi di un calcio di punizione, prima che Traversa ristabilisse la parità poco dopo la mezz’ora. La Fiorentina ha replicato immediatamente con l’assist di Durante per il gol decisivo di Clarizia. (Qui il LINK per rivivere la partita). Nella ripresa, i ragazzi di Capparella hanno saputo gestire il minimo vantaggio, respingendo i tentativi del Genoa e conquistando così i tre punti, che li portano a totale 29 nella classifica.

UNDER 17: Nella diciassettesima giornata di campionato, la Fiorentina Under 17 conquista tre punti in trasferta contro il Napoli grazie al gol di Nwagwu al 93’ su calcio di rigore. Una partita equilibrata fino all’ultimo minuto, con i viola che hanno creato più occasioni, ma si sono dovuti scontrare con le parate decisive di Magliano. Con questo successo, la Fiorentina sale a 38 punti, scavalca la Roma (ora terza) e si conquista il secondo posto in classifica, alle spalle dell’Empoli.

UNDER 16: Sul terreno del Romeo Menti di Castellammare, nella sedicesima giornata di campionato, la Fiorentina Under 16 domina la Juve Stabia con un netto 9-0, confermando la sua marcia in campionato. I viola vanno a segno con Cecchini, Barbone, Bargellini, Sharka, Valero e le doppiette di Croci e Gobbo, mostrando forza e continuità di rendimento. Con questo successo, la squadra di Cristiani consolida il comando della classifica a 39 punti. Domenica prossima i viola torneranno in campo per il match casalingo contro l’Avellino, pronti a difendere il primato.

UNDER 15: La Fiorentina Under 15 ottiene un convincente 4-1 sul campo della Juve Stabia, conquistando la quinta vittoria consecutiva nella sedicesima giornata di campionato. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con il gol di Infante al 5’, i ragazzi di Balestracci ribaltano la partita con le reti di Floro Flores, Mignemi, Picardi e Mubin, chiudendo il match con autorevolezza. Con questo successo i viola consolidano il terzo posto in classifica a 32 punti, alle spalle di Roma e Lazio e si preparano all’impegno casalingo contro l’Avellino di domenica prossima.