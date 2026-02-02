Viola News
Giovanili viola: il quadro completo del weekend tra risultati e classifiche

Un fine settimana favorevole per il settore giovanile della Fiorentina, con successi in quasi tutte le categorie. L’unico pareggio arriva dalla Primavera maschile.
Gilda Pulaj

Primavera Maschile: Nella ventitreesima giornata di campionato, la Fiorentina Primavera pareggia 1-1 sul campo del Torino nella gara disputata alle 15 allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano. I viola sbloccano il match al 19’, quando Braschi finalizza sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una girata vincente. Il Torino cresce con il passare dei minuti e impegna più volte Fei, decisivo nel tenere avanti la Fiorentina sia nel primo tempo che nella ripresa. I viola vanno più volte vicini al raddoppio, ma al 92’ vengono raggiunti da Zaia, che trova il pareggio con una conclusione da posizione defilata.  (Qui il LINK per rivivere la partita).Un pareggio che consente alla Fiorentina di restare in vetta alla classifica con 39 punti, seppur agganciata dal Parma e con la Roma che rimane in scia nella corsa al primato.

Primavera Femminile: La Fiorentina Primavera Femminile supera la Roma per 3-1 nella gara disputata domenica alle 15:30 al Viola Park, valida per la tredicesima giornata di campionato. Dopo un primo tempo combattuto, chiuso in svantaggio per la rete giallorossa di Farruggia al 45’, le viola cambiano marcia nella ripresa. Il pareggio di De Gregorio al 64’ riapre la partita e dà slancio alle viola, che completano la rimonta con i gol di Faggioli all’80’ e Baccaro all’86’. (Qui il LINK per rivivere la partita).Un successo prezioso che interrompe la serie di due sconfitte consecutive della Fiorentina e fa scivolare la Roma al terzo posto in classifica, ora occupato dal Milan.

UNDER 18: Al Viola Park, nella ventesima giornata di campionato, la Fiorentina Under 18 ottiene un successo prezioso contro il Genoa, imponendosi per 2-1. I viola erano passati in vantaggio con Keita sugli sviluppi di un calcio di punizione, prima che Traversa ristabilisse la parità poco dopo la mezz’ora. La Fiorentina ha replicato immediatamente con l’assist di Durante per il gol decisivo di Clarizia. (Qui il LINK per rivivere la partita). Nella ripresa, i ragazzi di Capparella hanno saputo gestire il minimo vantaggio, respingendo i tentativi del Genoa e conquistando così i tre punti, che li portano a totale 29 nella classifica.

UNDER 17: Nella diciassettesima giornata di campionato, la Fiorentina Under 17 conquista tre punti in trasferta contro il Napoli grazie al gol di Nwagwu al 93’ su calcio di rigore. Una partita equilibrata fino all’ultimo minuto, con i viola che hanno creato più occasioni, ma si sono dovuti scontrare con le parate decisive di Magliano. Con questo successo, la Fiorentina sale a 38 punti, scavalca la Roma (ora terza) e si conquista il secondo posto in classifica, alle spalle dell’Empoli.

UNDER 16: Sul terreno del Romeo Menti di Castellammare, nella sedicesima giornata di campionato, la Fiorentina Under 16 domina la Juve Stabia con un netto 9-0, confermando la sua marcia in campionato. I viola vanno a segno con Cecchini, Barbone, Bargellini, Sharka, Valero e le doppiette di Croci e Gobbo, mostrando forza e continuità di rendimento. Con questo successo, la squadra di Cristiani consolida il comando della classifica a 39 punti. Domenica prossima i viola torneranno in campo per il match casalingo contro l’Avellino, pronti a difendere il primato. 

UNDER 15: La Fiorentina Under 15 ottiene un convincente 4-1 sul campo della Juve Stabia, conquistando la quinta vittoria consecutiva nella sedicesima giornata di campionato. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con il gol di Infante al 5’, i ragazzi di Balestracci ribaltano la partita con le reti di Floro Flores, Mignemi, Picardi e Mubin, chiudendo il match con autorevolezza. Con questo successo i viola consolidano il terzo posto in classifica a 32 punti, alle spalle di Roma e Lazio e si preparano all’impegno casalingo contro l’Avellino di domenica prossima. 

