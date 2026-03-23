Viareggio Cup: Fiorentina-RIjeka, dove vedere la finale in tv e streaming

Fiorentina-Rijeka, oggi alle 15 allo stadio dei Pini di Viareggio, è la finale della 76esima edizione della Viareggio Cup. L'ultima Coppa viola risale all’ormai lontano 1992 quando sulla panchina c’era Mimmo Caso. Questa è la seconda finale consecutiva, dopo quella persa contro il Genoa lo scorso anno. Per il Rijeka è invece la prima in assoluto nel torneo. I gigliati hanno passato il girone contro Vis Pesaro (5-1), Viareggio (2-0) e One Touch (1-0), mentre nelle gare ad eliminazione diretta è dovuto salire in cattedra il portiere 2007 Dolfi decisivo sui rigori contro Academy Potey e Pistoiese. In semifinale la Fiorentina ha battuto di nuovo i nigeriani del One Touch per 2-0.