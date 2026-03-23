Fiorentina-Rijeka, oggi alle 15 allo stadio dei Pini di Viareggio, è la finale della 76esima edizione della Viareggio Cup. L'ultima Coppa viola risale all’ormai lontano 1992 quando sulla panchina c’era Mimmo Caso. Questa è la seconda finale consecutiva, dopo quella persa contro il Genoa lo scorso anno. Per il Rijeka è invece la prima in assoluto nel torneo. I gigliati hanno passato il girone contro Vis Pesaro (5-1), Viareggio (2-0) e One Touch (1-0), mentre nelle gare ad eliminazione diretta è dovuto salire in cattedra il portiere 2007 Dolfi decisivo sui rigori contro Academy Potey e Pistoiese. In semifinale la Fiorentina ha battuto di nuovo i nigeriani del One Touch per 2-0.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS giovanili news giovanili Viareggio Cup: Fiorentina-RIjeka, dove vedere la finale in tv e streaming
giovanili
Viareggio Cup: Fiorentina-RIjeka, dove vedere la finale in tv e streaming
Tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina-Rijeka, finale della Viareggio Cup: seconda di fila per l'Under 18 di Capparella
|Fiorentina-Rijeka
|Viareggio Cup
|Lunedì 23 marzo, ore 15:00
|Stadio dei Pini, Viareggio
|TV
|Rai Sport
|Streaming
|Rai Play
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
© RIPRODUZIONE RISERVATA