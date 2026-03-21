La Fiorentina Under 18 vola all'atto conclusivo della Viareggio Cup. I giovani gigliati hanno superato lo scoglio della semifinale battendo per 2-0 i nigeriani del One Touch, avversario già incrociato e sconfitto di misura durante la fase a gironi. Se nel primo confronto era bastato un guizzo di Beldenti, stavolta la pratica è stata risolta nel finale di gara grazie alle reti di Clarizia (74') e Ikenna (82'), che hanno certificato la superiorità viola nonostante l'imponente strapotere fisico degli avversari.
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Capparella esulta: “Ragazzi incredibili, mi hanno emozionato. Ora testa al Rijeka”
Una prova di carattere—
Al termine del match, il tecnico Marco Capparella ha espresso tutto il suo orgoglio ai canali ufficiali del club, sottolineando l'impresa dei suoi ragazzi contro un'opposizione atleticamente fuori scala:
"Siamo contentissimi perché oggi incontravamo una squadra che, sotto il piano fisico, era troppo superiore a noi. I ragazzi mi hanno fornito una prova di immenso carattere, sfoderando una prestazione che mi ha emozionato. La partita era estremamente complicata, ma il gruppo è stato incredibile".
Il valore dei giovanissimi—
Oltre alla solidità dei titolari, Capparella ha voluto premiare l'impatto di chi è subentrato a gara in corso, con una menzione speciale per i ragazzi più giovani che si sono già integrati perfettamente nelle dinamiche dell'Under 18:
"Chi è entrato lo ha fatto benissimo. Clarizia ha messo a referto assist e gol, Ikenna ha segnato, così come Bianchini e Corduneanu hanno approcciato la gara alla grande. Parliamo di ragazzi del 2009 che si stanno allenando con serietà e si sono inseriti nel gruppo in modo eccellente".
Lunedì la finale contro il Rijeka—
L'ultimo ostacolo tra la Fiorentina e il trofeo si chiama Rijeka. La compagine croata ha conquistato il pass per la finalissima travolgendo il Sassuolo con un netto 3-0. L'appuntamento è fissato per lunedì 23 marzo nella storica cornice dello Stadio dei Pini di Viareggio. [SCOPRI TUTTI I RISULTATI DEL TORNEO SU NUMERICALCIO.IT] Capparella ha già le idee chiare sulla sfida che attende i suoi:
"La finale? Speriamo di alzare il trofeo. Il Rijeka è una squadra fisica, che propone un calcio importante. Noi siamo pronti: affronteremo la gara nel miglior modo possibile per provare a vincere questa coppa".
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