Capparella esulta: “Ragazzi incredibili, mi hanno emozionato. Ora testa al Rijeka”

Le parole di mister Capparella dopo la vittoria col One Touch: "Ragazzi incredibili, mi hanno emozionato. Lunedì contro il Rijeka pronti per vincere la coppa".

Redazione VN 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 21:07)

La Fiorentina Under 18 vola all'atto conclusivo della Viareggio Cup. I giovani gigliati hanno superato lo scoglio della semifinale battendo per 2-0 i nigeriani del One Touch, avversario già incrociato e sconfitto di misura durante la fase a gironi. Se nel primo confronto era bastato un guizzo di Beldenti, stavolta la pratica è stata risolta nel finale di gara grazie alle reti di Clarizia (74') e Ikenna (82'), che hanno certificato la superiorità viola nonostante l'imponente strapotere fisico degli avversari.

Una prova di carattere — Al termine del match, il tecnico Marco Capparella ha espresso tutto il suo orgoglio ai canali ufficiali del club, sottolineando l'impresa dei suoi ragazzi contro un'opposizione atleticamente fuori scala:

"Siamo contentissimi perché oggi incontravamo una squadra che, sotto il piano fisico, era troppo superiore a noi. I ragazzi mi hanno fornito una prova di immenso carattere, sfoderando una prestazione che mi ha emozionato. La partita era estremamente complicata, ma il gruppo è stato incredibile".

Il valore dei giovanissimi — Oltre alla solidità dei titolari, Capparella ha voluto premiare l'impatto di chi è subentrato a gara in corso, con una menzione speciale per i ragazzi più giovani che si sono già integrati perfettamente nelle dinamiche dell'Under 18:

"Chi è entrato lo ha fatto benissimo. Clarizia ha messo a referto assist e gol, Ikenna ha segnato, così come Bianchini e Corduneanu hanno approcciato la gara alla grande. Parliamo di ragazzi del 2009 che si stanno allenando con serietà e si sono inseriti nel gruppo in modo eccellente".

Lunedì la finale contro il Rijeka — L'ultimo ostacolo tra la Fiorentina e il trofeo si chiama Rijeka. La compagine croata ha conquistato il pass per la finalissima travolgendo il Sassuolo con un netto 3-0. L'appuntamento è fissato per lunedì 23 marzo nella storica cornice dello Stadio dei Pini di Viareggio. [SCOPRI TUTTI I RISULTATI DEL TORNEO SU NUMERICALCIO.IT] Capparella ha già le idee chiare sulla sfida che attende i suoi:

"La finale? Speriamo di alzare il trofeo. Il Rijeka è una squadra fisica, che propone un calcio importante. Noi siamo pronti: affronteremo la gara nel miglior modo possibile per provare a vincere questa coppa".