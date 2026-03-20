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Italia U16, i convocati del ct Pasqual: presenti due talenti viola

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I convocati dell'Italia U16 del Commissario Tecnico ed ex viola Manuel Pasqual: presenti due giovani della Fiorentina
Redazione VN

Uscita la lista dei convocati dell'Italia U16 del Commissario Tecnico ed ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, in vista degli appuntamento in amichevole contro la Germania. Tra i nomi, presenti anche due viola: il difensore Mattia Barbone e l'attaccante Federico Croci. Di seguito la lista completa:

Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Ettore Bagnara (Inter), Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Union Brescia), Giuseppe Cafasso (Lecce), Lorenzo Damonte (Genoa), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus);

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Centrocampisti: Mattia Guaglianone (Roma), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa), Gabriele Tufaro (Juventus);

Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Michele Elena (Lazio), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).

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