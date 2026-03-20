Uscita la lista dei convocati dell'Italia U16 del Commissario Tecnico ed ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, in vista degli appuntamento in amichevole contro la Germania. Tra i nomi, presenti anche due viola: il difensore Mattia Barbone e l'attaccante Federico Croci. Di seguito la lista completa:
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Italia U16, i convocati del ct Pasqual: presenti due talenti viola
I convocati dell'Italia U16 del Commissario Tecnico ed ex viola Manuel Pasqual: presenti due giovani della Fiorentina
Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);
Difensori: Ettore Bagnara (Inter), Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Union Brescia), Giuseppe Cafasso (Lecce), Lorenzo Damonte (Genoa), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus);
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Centrocampisti: Mattia Guaglianone (Roma), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa), Gabriele Tufaro (Juventus);
Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Michele Elena (Lazio), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).
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