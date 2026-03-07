Le tensioni internazionali e i conflitti che stanno scuotendo il Medio Oriente presentano il conto anche alla 76ª edizione della Viareggio Cup. A causa di insormontabili ostacoli burocratici legati al rilascio dei permessi d'espatrio, quattro club africani hanno dovuto alzare bandiera bianca a ridosso dell'inizio della competizione, fissato per lunedì 9 marzo.
Viareggio Cup, caos visti: cambia il girone della Fiorentina. Ecco le avversarie
Nello specifico, non prenderanno parte alla rassegna le compagini nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre ai ghanesi del Koforidua. Una defezione pesante che ha costretto gli organizzatori a ridisegnare in extremis la composizione dei raggruppamenti.
Cosa cambia per i Viola—
La Fiorentina, inserita nel Girone 2, vede mutare il proprio percorso: l'ultimo slot vacante è stato assegnato alla Vis Pesaro. I giovani gigliati si contenderanno dunque il passaggio del turno in un raggruppamento che, oltre ai marchigiani, comprende anche Viareggio e One Touch. (Il calendario dei viola)
Le altre novità—
Il "puzzle" del torneo è stato completato con l'innesto di altre due realtà toscane: La Lucchese è stata dirottata nel Gruppo 3 (insieme a Sassuolo e Uyss New York). La Pistoiese è stata aggregata al Gruppo 5 (con Spezia, Magic Stars e Westchester United).
Nonostante i venti di crisi che hanno decimato la rappresentanza africana, la macchina organizzativa è riuscita a garantire la regolare partenza del torneo, confermando il prestigio di una vetrina che resta fondamentale per il calcio giovanile.
