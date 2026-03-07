Viola News
Lodi svela: “Ecco come sono stato vicino alla Fiorentina. Non merita la classifica”

Lodi svela: "Ecco come sono stato vicino alla Fiorentina. Non merita la classifica"
Vi proponiamo il commento di Ciccio Lodi, ex Parma, al Pentasport.
Redazione VN

Francesco,  conosciuto anche come  "Ciccio" Lodi, ex Parma, è intervenuto oggi nel corso de Pentasport, per dire la sua sulla partita di domani:

Il calcio di tanto tempo fa si sta perdendo... Fagioli ha qualità, è un giocatore che vuole la palla per imboccare giocate difficili. A centrocampo la Fiorentina ha anche Mandragora, un altro giocatore importante e sicuramente, come squadra non si merita di stare dov'è.

Il lavoro di Paratici

—  

Paratici ha tantissima personalità, anche se è arrivato adesso sicuramente sta già pensando a come agire l'anno prossimo: a chi è degno di giocare in una piazza come Firenze. Quest'anno ci sono giocatori solitamente abituati a lottare per l'Europa, che adesso lottano per salvarsi. Penso che il problema di Gudmundsson sia tutto ciò che gli è successo extra campo. Spero che si risolva nei migliori dei modi

Due strade che non si sono incrociate

—  

Si, sono stato vicino alla Fiorentina con Montella e l'anno prima con Mihajlovic, ma il Catania ha detto di no.  Erano gli anni della mia massima maturità calcistica.

 

