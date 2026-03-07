Reginaldo: “Col Parma va chiusa subito. E ai tifosi dico: vi amo”

Oggi, ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport abbiamo sentito la voce di Reginaldo, ex Fiorentina e Parma. Queste le sue parole:
Noi avevamo giocatori come Toni, Montolivo... avevamo una squadra veramente forte: dopo la seconda sconfitta siamo riusciti ad entrare nella mentalità e a vincere. Vero è che devi trovare un bilancio per rimanere tranquillo a livello di classifica; noi dopo quelle due partite abbiamo fatto un campionato davvero di livello. Alla Fiorentina di ora direi anche anche un punticino, alla fine dell'anno, fa la differenza. Devono pensare di essere i più forti, per non prendere gol.
In vista della sfida di domani—
Il Parma ha fatto una bella vittoria la scorsa domenica, penso siano in un clima abbastanza sereno. La Fiorentina deve giocare con la mente libera; queste sono le partite che deve sbloccare subito con 2/3 gol, altrimenti se la giocherà fino alla fine e sarà una partita "fastidiosa".
Dodo, una delusione?—
Quando la squadra è in questa situazione, anche i singoli non sbocciano. Dodo, come gli altri, subisce questa difficoltà. I fenomeni si vedono quando la squadra li aiuta ad esprimersi.
Il ricordo di Firenze—
Chi ho conosciuto a Firenze sa che sarei rimasto volentieri, mi è dispiaciuto fare solo un anno là. Che posso dire ai tifosi, li amo, tifo sempre Fiorentina.
