R. Galli: “A Udine tutto sbagliato. Questo non è il vero Piccoli, fiducia a Gud”

Riccardo Galli ha fatto il suo commento al Pentasport di Radio Bruno, esprimendosi così circa il critico momento viola in vista della sfida col Parma:
La strada è ancora lunga. Purtroppo, in questa stagione, quando la Fiorentina ha fatto un piccolo passo in avanti, poi ne ha fatti due indietro. Bisogna crederci ma è dura. Diventa difficile spiegarsi come abbiamo fatto a perdere: quello che è successo a Udineè inspiegabile, è stato fatto tutto ciò che andava evitato: cambio modulo e mentalità...
Sulla sfida di domani—
Domani la Fiorentina è obbligata a vincerla: il Parmaè un cliente scomodo. All'andata abbiamo fatto bene il primo quarto d'ora, poi li abbiamo lasciati vincere. Domani la squadra deve far capire a sé stessa e ai tifosi che la può vincere.
Su Rugani, Gud e Piccoli—
Farlo rigiocare significherebbe metterlo a rischio di nuovo, se sbaglia di nuovo la partita lo perdi definitivamente. Domani Rugani deve partire dalla panchina, il contrario lo vedo controproducente. Bisogna provare a ritrovare la fiducia in Gudmundsson, ma è dura... Finora non ha portato la Fiorentina dove avrebbe dovuto, abbiamo visto qualcosa ma troppo poco. Diamogli questa chance domani, se c'è Kean in un modo, altrimenti in un altro. In questo momento c'è bisogno di lui, diamogli fiducia. Io voglio ancora credere che Piccoli sia stato travolto da questa stagione horror e quindi mi auguro che non si sia visto ancora alla Fiorentina il vero lui; è impensabile che lui sia quello che la società è andata ad acquistare: mi auguro che anche in lui scatti qualcosa.
