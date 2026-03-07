Bonazzoli: “La Fiorentina deve fare punti. Ecco cosa deciderà la gara con il Parma”

Emiliano Bonazzoli, ex attaccante del Parma, ha rilasciato un'intervista a Parmalive.it per analizzare la sfida di domani contro la Fiorentina:
Credo che Pellegrino sia importante per il Parma per il modo in cui Cuesta fa giocare la squadra. Sicuramente dà una grandissima mano ai compagni quando c'è da salire, quando c'è da tenere in palla. È abile sulle palle attive, sia a favore che a sfavore, dà sempre una mano in fase difensiva ed è molto pericoloso in fase offensiva.
Secondo me non sarà decisivo solo un nome, bensì il gruppo di entrambe le squadre, con i rispettivi allenatori, che avranno sicuramente preparato bene questa partita, con l’obiettivo di portare punti a casa. Il Parma vorrà migliorare ancora la propria posizione in classifica, mentre la Fiorentina deve conquistare punti per la salvezza. Ripeto, penso che molto dipenderà da quanto i due gruppi metteranno in campo per avere la meglio l’uno sull’altro.
