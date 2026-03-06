Parma, Cuesta con i difensori contati: un titolare salterà la Fiorentina

Brutte notizie in casa Parma , perché si ferma un altro difensore. L'allenatore dei ducali, Carlos Cuesta, in vista della partita contro la Fiorentina non avrà a disposizione neanche Sascha Britschgi in difesa.

Il terzino svizzero non sarà convocato per la gara del Franchi a scopo precauzionale, perché soffre di un lieve fastidio alla coscia sinistra. Il tecnico spagnolo proverà a recuperarlo per Torino, ma non avrebbe senso forzarlo per la trasferta in Toscana.