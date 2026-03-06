Parma, Cuesta con i difensori contati: un titolare salterà la Fiorentina

Brutte notizie in casa Parma, perché si ferma un altro difensore. L'allenatore dei ducali, Carlos Cuesta, in vista della partita contro la Fiorentina non avrà a disposizione neanche Sascha Britschgi in difesa.
Brutte notizie in casa Parma, si ferma un altro difensore: Cuesta con i giocatori contati in quel reparto per la trasferta a Firenze
Il terzino svizzero non sarà convocato per la gara del Franchi a scopo precauzionale, perché soffre di un lieve fastidio alla coscia sinistra. Il tecnico spagnolo proverà a recuperarlo per Torino, ma non avrebbe senso forzarlo per la trasferta in Toscana.
Di fatto, Cuesta rimane solo son Delprato come difensore laterale destro di ruolo e sembra scontata la nuova convocazione di Mena Martinez, già aggregato stabilmente alla Prima Squadra nelle ultime settimane.
