Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, torna sulla sconfitta contro la Fiorentina nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari:
Fabregas ammette: "Contro la Fiorentina abbiamo meritato di perdere"
Fabregas ammette: “Contro la Fiorentina abbiamo meritato di perdere”
Le parole di Cesc Fabregas sulla partita contro la Fiorentina
Contro il Cagliari una partita molto importante. Siamo in crescita e vogliamo continuare così. Con il Cagliari è l'ultima partita di un percorso in cui non ci aspettavamoNon ce l'aspettavamo quando abbiamo preparato la squadra. Nove vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, quella che abbiamo meritato di perdere contro laFiorentina. Per il resto con il Cagliari mi aspetto una partita molto simile all'andata. Io conosco molto bene Pisacane, sta facendo un grandissimo lavoro al Cagliari. Speriamo di giocare con le nostre carte, proviamo a portare a casa tre punti.
