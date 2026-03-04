Viola News
Parma, Strefezza non si fida: “La Fiorentina è forte. Ci prepariamo bene”

Parla l'attaccante del Parma
L'attaccante del Parma Gabriel Strefezza è intervenuto a margine di una cena organizzata da due Parma Club parlando della partita contro la Fiorentina. Le sue paorle raccolte da tuttomercatoweb.com:

Ci aspettiamo una partita contro una squadra forte in un momento delicato. Ci stiamo preparando bene

