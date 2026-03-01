Gasperini: “La Juve al gol ha esultato come per una vittoria. Animo, siamo a +4”

"Il calcio è così, valgono pure i gol segnati oltre il 90'". Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini non fa drammi in conferenza stampa dopo aver subito una mini-rimonta in casa contro la Juventus (da 3-1 a 3-3, con rete finale segnata da Gatti al 95') e cerca di tenere comunque alto lo spirito in casa giallorossa. "Loro al gol del 3-3 hanno esultato come se avessero vinto la partita, e noi allora cosa dovremmo fare, deprimerci? Non esiste", ha detto l'ex Atalanta.

Che poi ha aggiunto: "Nello spogliatoio ho visto volti tristi, ci sta, ma adesso basta, guardiamo avanti. Animo, abbiamo 4 punti di vantaggio sulla Juventus, non sono pochi ed i conti si fanno alla fine. I tre pareggi contro le big ci ridimensionano? L'Inter fa un campionato a parte e comunque in tutte e tre le occasioni siamo stati più vicini a vincere che a perdere. Sicuramente dobbiamo migliorare sui calci piazzati".