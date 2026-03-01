D’Aversa vincente al debutto col Toro: “Con Simeone e Zapata tutto è possibile”

Così Roberto D'Aversa, nuovo tecnico del Torino, in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Lazio (2-0):
Sono contento per i tre punti ma c'è tanto da fare ancora, ovviamente. Quando avviene il cambio in panchina la reazione in campo c'è sempre, è una cosa normale. Contro la Lazio bisognava vincere, abbiamo avuto il coraggio di puntare su Simeone e Zapata insieme da subito, ed è stata una scelta che ci ha premiato. Quando in campo i compagni vedono come due come loro che si sacrificano diventa tutto più facile. Hanno dimostrato di poter giocare insieme, hanno segnato e così tutto è possibile. Pensiamo positivamente.
