Sassuolo, Matic sogna in grande: “Dobbiamo pensare all’Europa”

Dopo il successo del Sassuolo contro l’Atalanta , Nemanja Matic ha parlato ai microfoni di DAZN alimentando le ambizioni europee dei neroverdi.

“Due mesi fa, quando dicevo che dovevamo pensare all’Europa, nessuno ci credeva. È difficile, ma oggi siamo all’ottavo posto. Ci sono ancora undici partite… vediamo.”