Sassuolo, Matic sogna in grande: “Dobbiamo pensare all’Europa”

Le parole dell'esperto centrocampista dei neroverdi dopo l'impresa in 10 contro 11 contro l'Atalanta di Palladino
Redazione VN

Dopo il successo del Sassuolo contro l’Atalanta, Nemanja Matic ha parlato ai microfoni di DAZN alimentando le ambizioni europee dei neroverdi.

“Due mesi fa, quando dicevo che dovevamo pensare all’Europa, nessuno ci credeva. È difficile, ma oggi siamo all’ottavo posto. Ci sono ancora undici partite… vediamo.”

