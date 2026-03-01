Runjaic: “Zaniolo sta sempre meglio. Davis ci sarà? Abbiamo fatto una scelta”

Viola News
Le parole dell'allenatore dell'Udinese alla vigilia della sfida contro la Fiorentina
Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa delineando le chiavi della partita e la condizione della squadra.

Sulla gara contro i viola, il tecnico ha sottolineato la necessità di portare intensità e attenzione in campo, ricordando come nel recente passato alcune partite siano state decise solo negli ultimi minuti: “Dobbiamo approcciare la gara con energia, non sarà una sfida semplice. Nel calcio a volte tutto si decide negli ultimi secondi”.

Runjaic ha parlato anche dei singoli: Davis, tornato ad allenarsi con la squadra, rappresenta una risorsa importante per l’attacco e sarà a disposizione, anche se la sua presenza da titolare sarà valutata in base alle esigenze tattiche. Su Zaniolo, l’allenatore è ottimista: “Sta sempre meglio e saprà dare il proprio contributo”.

L’allenatore ha poi evidenziato la necessità di lavorare sull’intensità e sulla gestione della squadra, sottolineando come l’Europa insegni a valutare diversi fattori: “Il calcio europeo e quello di Serie A hanno caratteristiche diverse, ci sono squadre che faticano a ripetersi, il campionato italiano è difficile, serve anche un po’ di fortuna”.

Sull’infermeria, oltre a Davis e Kamara, Runjaic conferma la disponibilità di tutti i giocatori, con qualche acciacco fisiologico dopo le partite.

Infine, sulla classifica e l’approccio mentale: “Ci sono punti pesanti in palio, ma dobbiamo concentrarci su di noi e sui miglioramenti. Non pensare alle altre squadre ci permette di non distrarci. La Fiorentina è ancora in lotta per la salvezza e cercherà punti, quindi serve massima attenzione”.

