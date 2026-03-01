Nicola guarda il bicchiere mezzo pieno: “Grande risposta, siamo tornati”

Nonostante la beffa maturata nel recupero contro il Milan , il tecnico della Cremonese Davide Nicola sceglie la linea della fiducia. La sconfitta pesa, soprattutto perché arrivata nei minuti finali, ma non cancella le sensazioni positive emerse dalla prestazione dei grigiorossi, ora a quota 24 punti insieme a Lecce e Fiorentina (la classifica) nella serrata corsa salvezza.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, Nicola ha elogiato l’atteggiamento della squadra: “A me oggi la partita è piaciuta molto, siamo tornati a giocare con qualità e personalità, senza preoccuparci troppo degli avversari come accaduto nella prima parte di stagione”.