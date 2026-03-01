Nonostante la beffa maturata nel recupero contro il Milan, il tecnico della Cremonese Davide Nicola sceglie la linea della fiducia. La sconfitta pesa, soprattutto perché arrivata nei minuti finali, ma non cancella le sensazioni positive emerse dalla prestazione dei grigiorossi, ora a quota 24 punti insieme a Lecce e Fiorentina (la classifica) nella serrata corsa salvezza.
Nicola guarda il bicchiere mezzo pieno: “Grande risposta, siamo tornati”
Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, Nicola ha elogiato l’atteggiamento della squadra: “A me oggi la partita è piaciuta molto, siamo tornati a giocare con qualità e personalità, senza preoccuparci troppo degli avversari come accaduto nella prima parte di stagione”.
Il rammarico resta per il gol subito nel finale, arrivato - secondo l’allenatore - senza particolari errori di posizionamento. Ma il tecnico guarda oltre il risultato: la prestazione diventa il punto di partenza per il finale di stagione.
“Se giochiamo con questa mentalità, il nostro campionato inizia adesso - ha aggiunto - contro squadre con cui dovremo far valere la nostra idea di gioco per portare a casa più punti possibili”.
Nessuna frustrazione, dunque, ma la consapevolezza di aver ritrovato identità e spirito: “La frustrazione arriva quando manca la personalità, e oggi invece i ragazzi hanno dato una grande risposta. Dobbiamo sistemare i dettagli, ma questa è la strada da seguire”.
