Allegri: “Speriamo che le italiane vadano avanti in Europa, serve a tutti”

Juventus ed Inter hanno abbandonato prematuramente la Champions League. Adesso toccherà alle altre italiane, tra cui la Fiorentina, raccogliere più punti possibili in ottica ranking. Anche Max Allegri la pensa così:

"Innanzitutto è un dispiacere che le italiane siano uscite dalla Champions. Speriamo che Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina vadano più avanti possibile visto che ci danno la possibilità del quinto posto in Champions"