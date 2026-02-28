Il Torino non sta vivendo un periodo felice. Tra sconfitte in campionato e cambi di panchina. Domani la squadra affronterà la Lazio per la prima partita di Roberto d'Aversa sulla panchina. Oggi il neo tecnico ha incontrato alcuni tifosi per un confronto dal quale è emersa la volontà di raggiungere la salvezza prima del derby contro la Juventus, in programma l'ultima di campionato.
Torino, incontro con i tifosi. D'Aversa: "Ci hanno stimolati, confronto civile"
Torino, incontro con i tifosi. D’Aversa: “Ci hanno stimolati, confronto civile”
Il Torino ha incontrato alcuni tifosi per un confronto
Lo stesso d'Aversa, presentando in conferenza stampa la sfida contro i biancocelesti, ha parlato dell'incontro:
E' stato un confronto civile, i tifosi hanno voluto stimolare la squadra e ribadire di lottare per fare risultato. Per raggiungere l'obiettivo serve un ambiente compatto, serve che ci diano una spinta. Non entro nel merito delle decisioni, dobbiamo rimotivare i tifosi a venire allo stadio: dipende da noi, da noi e dalle prestazioni.
