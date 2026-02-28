Torino, incontro con i tifosi. D’Aversa: “Ci hanno stimolati, confronto civile”

Il Torino non sta vivendo un periodo felice. Tra sconfitte in campionato e cambi di panchina. Domani la squadra affronterà la Lazio per la prima partita di Roberto d'Aversa sulla panchina. Oggi il neo tecnico ha incontrato alcuni tifosi per un confronto dal quale è emersa la volontà di raggiungere la salvezza prima del derby contro la Juventus, in programma l'ultima di campionato.