Udinese-Fiorentina nel segno di Astori: ricordo e prevenzione al Bluenergy Stadium

La partita tra Udinese e Fiorentina, in programma lunedì 2 marzo, sarà l'occasione per ricordare l'ex capitano viola Davide Astori, a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa avvenuta il 4 marzo di otto anni fa. Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A hanno infatti deciso di unire memoria e responsabilità sociale: al momento di ricordo che si terrà sul prato del Bluenergy Stadium prima di Udinese-Fiorentina, sarà abbinato un messaggio concreto di prevenzione cardiologica.
L'iniziativa dell'Udinese in occasione della partita contro la Fiorentina
In collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è stato attivato un progetto di screening cardiologici gratuiti dedicato a chiunque fosse interessato: i tifosi presenti allo stadio potranno inquadrare un QR Code proiettato sul maxi schermo. I controlli verranno fatti proprio all'interno dello stadio di Udine. Lo fa sapere l'Udinese sui propri canali ufficiali.
