Udinese-Fiorentina nel segno di Astori: ricordo e prevenzione al Bluenergy Stadium

La partita tra Udinese e Fiorentina, in programma lunedì 2 marzo, sarà l'occasione per ricordare l'ex capitano viola Davide Astori, a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa avvenuta il 4 marzo di otto anni fa. Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A hanno infatti deciso di unire memoria e responsabilità sociale: al momento di ricordo che si terrà sul prato del Bluenergy Stadium prima di Udinese-Fiorentina, sarà abbinato un messaggio concreto di prevenzione cardiologica.