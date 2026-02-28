Canestrelli: “In A al minimo errore puniscono. Il Pisa può giocarsela con tutti”

La sconfitta contro la Fiorentina ha rappresentato una doccia fredda per il Pisa, penultima a 15 punti. Simone Canestrelli, difensore nerazzurro, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A in merito alla lotta salvezza:
E' difficile giocare in Serie A. Rispetto a quanto ho fatto finora, adesso mi ritrovo davanti campioni che al minimo errore mi puniscono. In Primavera a Empoli sono passato da essere un centrocampista a essere un difensore: un aspetto che mi aiuta nel gestire la palla con più serenità. Credo di essere un difensore duttile che si fa trovare sempre pronto.
L'obiettivo principale è la salvezza, ma stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti. Personalmente poi non mi pongo limite. Ogni giorno cerco di lavorare duramente in allenamento e di migliorare.
