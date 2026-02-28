Canestrelli: “In A al minimo errore puniscono. Il Pisa può giocarsela con tutti”

Viola News
Le parole del difensore del Pisa Simone Canestrelli
La sconfitta contro la Fiorentina ha rappresentato una doccia fredda per il Pisa, penultima a 15 punti. Simone Canestrelli, difensore nerazzurro, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A in merito alla lotta salvezza:

E' difficile giocare in Serie A. Rispetto a quanto ho fatto finora, adesso mi ritrovo davanti campioni che al minimo errore mi puniscono. In Primavera a Empoli sono passato da essere un centrocampista a essere un difensore: un aspetto che mi aiuta nel gestire la palla con più serenità. Credo di essere un difensore duttile che si fa trovare sempre pronto.

Lotta salvezza

L'obiettivo principale è la salvezza, ma stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti. Personalmente poi non mi pongo limite. Ogni giorno cerco di lavorare duramente in allenamento e di migliorare.

