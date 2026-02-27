Ex obiettivi, che sfortuna per Carboni. Altro grave infortunio

Valentin Carboni nelle ultime stagioni ha avuto tanti problemi fisici che ne hanno limitato la crescita. L'argentino era stato seguito dalla Fiorentina in passato, ed è finito al Genoa in prestito dall'Inter. Poi l'Inter lo ha girato al Racing, in Argentina. Carboni non trova pace però, dato che ha riportato un altro grave infortunio. Si tratta della rottura al legamento crociato del ginocchio destro, come riportato dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo