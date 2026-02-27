La Roma incontrerà il Bologna agli ottavi di Europa League. Tuttavia, i tifosi giallorossi non potranno essere presenti alla sfida che si giocherà Dall’Ara il 12 marzo. La decisione di vietare le trasferte ai tifosi - tra le altre anche della Fiorentina - vale per tutto il territorio italiano.
Roma, beffa per i tifosi giallorossi: il divieto di trasferta vale anche in Europa
La Roma non potrà avere i propri tifosi nella sfida contro il Bologna in Europa League
La decisione presa dal Viminale il 20 gennaio scorso vale indipendentemente dalla competizione e non può essere messa in dubbio dall’Uefa. A meno di stravolgimenti - dopo che il Tar ha respinto il ricorso che riteneva illegittimo il provvedimento - nella gara di andata, la Roma dovrà fare a meno dei propri supporter.
