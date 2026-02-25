Fiorentina-Parma: infermeria piena per Cuesta e rischio beffa per l’ex Nicolussi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si allungano i tempi di recupero per Zion Suzuki. Il portiere giapponese non sarà a disposizione per la sfida contro i viola: la frattura al dito e allo scafoide richiede ancora cautela e il suo rientro è slittato al turno successivo. Per questo, al Franchi, ci sarà nuovamente il classe 2001 Corvi a difendere i pali dei crociati.