Fiorentina-Parma: infermeria piena per Cuesta e rischio beffa per l’ex Nicolussi

Nicolussi Caviglia
Verso Fiorentina-Parma: Zion Suzuki non recupera e salta la trasferta al Franchi. In dubbio l'ex Nicolussi Caviglia per diffida
Redazione VN

Nonostante manchino ancora due settimane alla sfida del Franchi, in programma dopo il posticipo contro l'Udinese, iniziano a delinearsi le prime defezioni in casa Parma. La squadra di mister Cuesta, forte di una classifica tranquilla dopo l'impresa di San Siro contro il Milan, dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti per la trasferta di Firenze.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si allungano i tempi di recupero per Zion Suzuki. Il portiere giapponese non sarà a disposizione per la sfida contro i viola: la frattura al dito e allo scafoide richiede ancora cautela e il suo rientro è slittato al turno successivo. Per questo, al Franchi, ci sarà nuovamente il classe 2001 Corvi a difendere i pali dei crociati.

Oltre all'estremo difensore, il tecnico dei crociati dovrà rinunciare anche agli attaccanti Almqvist e Frigan e al difensore Ndiaye, ancora alle prese con i rispettivi infortuni e considerati indisponibili per la trasferta toscana.

Pericolo squalifica

—  

Oltre all'infermeria, a preoccupare il Parma è la situazione disciplinare. Prima di far visita alla Fiorentina, i gialloblù ospiteranno il Cagliari in un match che si preannuncia teso. Tra i tanti diffidati in casa Parma (lista che comprende anche Britschgi, Delprato, Troilo e Valenti), spicca il nome dell'ex viola: Hans Nicolussi Caviglia.

