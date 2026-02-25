Nonostante manchino ancora due settimane alla sfida del Franchi, in programma dopo il posticipo contro l'Udinese, iniziano a delinearsi le prime defezioni in casa Parma. La squadra di mister Cuesta, forte di una classifica tranquilla dopo l'impresa di San Siro contro il Milan, dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti per la trasferta di Firenze.
Fiorentina-Parma: infermeria piena per Cuesta e rischio beffa per l’ex Nicolussi
Secondo quanto riportato da Sky Sport, si allungano i tempi di recupero per Zion Suzuki. Il portiere giapponese non sarà a disposizione per la sfida contro i viola: la frattura al dito e allo scafoide richiede ancora cautela e il suo rientro è slittato al turno successivo. Per questo, al Franchi, ci sarà nuovamente il classe 2001 Corvi a difendere i pali dei crociati.
Oltre all'estremo difensore, il tecnico dei crociati dovrà rinunciare anche agli attaccanti Almqvist e Frigan e al difensore Ndiaye, ancora alle prese con i rispettivi infortuni e considerati indisponibili per la trasferta toscana.
Pericolo squalifica—
Oltre all'infermeria, a preoccupare il Parma è la situazione disciplinare. Prima di far visita alla Fiorentina, i gialloblù ospiteranno il Cagliari in un match che si preannuncia teso. Tra i tanti diffidati in casa Parma (lista che comprende anche Britschgi, Delprato, Troilo e Valenti), spicca il nome dell'ex viola: Hans Nicolussi Caviglia.
