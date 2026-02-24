Viola News
Il Bodo batte l’Inter anche a San Siro: rischio zero italiane agli ottavi

Il Bodo elimina l’Inter a San Siro e complica il cammino delle italiane in Champions: Juve e Atalanta chiamate a una rimonta difficile.
Redazione VN

Il Bodo ha sconfitto l'Inter anche in trasferta. Una squadra troppo in forma fisicamente vista in campo, anche per chi sta dominando il campionato italiano come l'Inter. I norvegesi, forti del vantaggio della gara di andata per 3-1, si sono imposti a San Siro con un 1-2 in casa dei nerazzurri.

Adesso per le italiane è dura

L’Inter, nonostante il ko della prima sfida, partiva probabilmente ancora favorita per il passaggio del turno: qualità superiore, esperienza europea e il fattore casa lasciavano pensare a una rimonta possibile. Ma il campo ha ribaltato le previsioni, evidenziando una differenza di ritmo e condizione che pesa.

Situazione molto complicata anche per Juventus e Atalanta. I bianconeri sono chiamati a una vera impresa nel ritorno, dopo una gara d’andata con il Galatasaray finita 5-2 per i turchi. La Dea, dal canto suo, deve ribaltare uno svantaggio pesante contro un’avversaria solida e cinica come il Borussia Dortmund (2-0). Il rischio zero italiane agli ottavi di Champions è molto probabile

