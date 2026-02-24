Il Bodo batte l’Inter anche a San Siro: rischio zero italiane agli ottavi

Il Bodo elimina l’Inter a San Siro e complica il cammino delle italiane in Champions: Juve e Atalanta chiamate a una rimonta difficile.

Redazione VN 24 febbraio - 22:52

Il Bodo ha sconfitto l'Inter anche in trasferta. Una squadra troppo in forma fisicamente vista in campo, anche per chi sta dominando il campionato italiano come l'Inter. I norvegesi, forti del vantaggio della gara di andata per 3-1, si sono imposti a San Siro con un 1-2 in casa dei nerazzurri.

Adesso per le italiane è dura — L’Inter, nonostante il ko della prima sfida, partiva probabilmente ancora favorita per il passaggio del turno: qualità superiore, esperienza europea e il fattore casa lasciavano pensare a una rimonta possibile. Ma il campo ha ribaltato le previsioni, evidenziando una differenza di ritmo e condizione che pesa.

Situazione molto complicata anche per Juventus e Atalanta. I bianconeri sono chiamati a una vera impresa nel ritorno, dopo una gara d’andata con il Galatasaray finita 5-2 per i turchi. La Dea, dal canto suo, deve ribaltare uno svantaggio pesante contro un’avversaria solida e cinica come il Borussia Dortmund (2-0). Il rischio zero italiane agli ottavi di Champions è molto probabile