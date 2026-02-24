Cremonese in crisi nera: Nicola adesso rischia l’esonero

Viola News
La Cremonese ha dilapidato tutto il vantaggio accumulato e adesso Nicola è il tecnico più in bilico della Serie A
La Cremonese dopo l'ultima giornata di campionato è ufficialmente in zona retrocessione. Reduci dalla netta sconfitta incassata all'Olimpico contro la Roma, i grigiorossi dopo la vittoria della Fiorentina ieri sera sono stati raggiunti in classifica dai viola. Sono a quota 24 punti insieme proprio alla Fiorentina e al Lecce, ma con un trend decisamente meno positivo.

La prima parte di stagione è stata incredibile, ma il campionato nostro è questo, lo sapevamo.

Davide Nicola ha commentato così il momento dopo la Roma, sa che adesso rischia. È consapevole di avere poco tempo per invertire la rotta e salvare la panchina. A Cremona già da qualche giorno la posizione del tecnico è argomento di discussione. Il credito è ormai agli sgoccioli. La squadra ha dilapidato tutto il vantaggio accumulato nella prima parte di stagione e adesso Nicola è il tecnico più in bilico della Serie A.

