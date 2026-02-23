Runjaic: “Ci mancano i gol, con la Fiorentina torna Davis. Zaniolo non al top”

Intervenuto a Dazn dopo la sconfitta esterna contro il Bologna, il tecnico dell'Udinese (prossima avversaria viola) Kosta Runjaic ha parlato così:
Le parole del tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, che guarda già alla prossima partita contro la Fiorentina
Abbiamo perso perché non abbiamo segnato, e questo coincide con la terza sconfitta consecutiva. Non dobbiamo commettere gli stessi errori fatti contro Lecce e Sassuolo. Ci è mancato un attaccante come Davis perché è un giocatore importante per noi ma tornerà con la Fiorentina. Anche Zaniolo non è stato al meglio, si è operato nelle scorse settimane per la pulizia del menisco e non è al top. Solet? Sfortunatamente abbiamo dovuto sostituirlo subito, ha avuto una ricaduta. Lotta salvezza? Non ci sono partite facili in Serie A, serve solamente combattere per portare a casa più punti possibile.
