Torino, ufficiale: via Baroni, ecco D’Aversa. Era stato vicino alla Fiorentina

Ribaltone in casa granata
Marco Baroni non è più l'allenatore del Torino, adesso è ufficiale. Il club granata tramite una nota sul proprio sito ufficiale ha sancito la separazione dal tecnico toscano:

"Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera".

Tocca a D'Aversa

Al suo posto arriva Roberto D'Aversa, come comunicato dallo stesso club granata:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026".

D'Aversa, ricordiamo, è stato vicinissimo alla Fiorentina dopo l'esonero di Pioli a inizio novembre, c'era anche una bozza d'accordo prima della virata definitiva su Vanoli.

