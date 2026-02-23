Viola News
Pisa, Nicolas: “Ho giocato con Kean, ma la testa è solo ad oggi”

Nicolas Andrade
Il portiere avversario ha parlato nel pre gara
Redazione VN

Nicolas Andrade, portiere del Pisa, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:

E' un momento un po' delicato, sono contento di poter dare il mio contributo dopo un anno che non ho fatto che allenarmi. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi. Ho giocato con Kean, siamo stati buoni compagni di squadra (a Verona nel 2017/18, ndr), ma il pensiero va solo alla partita.

