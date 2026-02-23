Piove sul bagnato in casa Lecce. La squadra di Di Francesco perde per il resto del campionato quello che fin qui era stato un vero e proprio baluardo difensivo: Kialonda Gaspar. Il difensore angolano, colonna portante dei salentini, è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo il brutto infortunio rimediato nei primi minuti della gara contro l’Inter.
Tegola Lecce: stagione finita per un pilastro della difesa. Salta la Fiorentina
Gli esami strumentali odierni non hanno lasciato spazio a speranze: trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del collaterale mediale e lesione parziale del crociato posteriore. Sebbene la nota ufficiale del club parli di terapia conservativa senza intervento chirurgico, i tempi di recupero sanciscono di fatto la fine della sua stagione.
Una notizia che scuote la lotta salvezza e che interessa direttamente la Fiorentina. Gaspar, infatti, non sarà della partita nel decisivo scontro diretto del prossimo 19 aprile allo stadio "Via del Mare". Una defezione pesantissima per Di Francesco, che perde il suo miglior saltatore e il leader di un reparto che, proprio contro i viola, dovrà giocarsi una fetta di permanenza in Serie A.
