Tegola Lecce: stagione finita per un pilastro della difesa. Salta la Fiorentina

Brutte notizie per il Lecce: lesione al crociato per Gaspar e stagione finita. Il difensore salterà la sfida salvezza contro la Fiorentina del 19 aprile

Piove sul bagnato in casa Lecce. La squadra di Di Francesco perde per il resto del campionato quello che fin qui era stato un vero e proprio baluardo difensivo: Kialonda Gaspar. Il difensore angolano, colonna portante dei salentini, è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo il brutto infortunio rimediato nei primi minuti della gara contro l’Inter.