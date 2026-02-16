Di Francesco: “Giocare dopo la Fiorentina uno svantaggio, immaginavo vincesse a Como”

In conferenza stampa, alla vigilia di Cagliari-Lecce, il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco ha toccato vari temi e ha parlato anche di Fiorentina:
Il tecnico giallorosso ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari
Sotto i 26/27 punti attuali metto dentro alla lotta salvezza tutte le squadre. La Fiorentina è un discorso a parte: guardate che squadra che ha, con 21 punti ovviamente è sotto il suo potenziale. Giocare dopo i viola è assolutamente uno svantaggio perché ci mette pressione. Sapevo che avevano grandi chances di vincere a Como, per il valore della squadra gigliata ma anche per il tipo di calcio che stanno esprimendo.
