Momento di grande difficoltà per il Pisa, non solo in campo ed in classifica, ma anche in infermeria. I due portiere nerazzurri Simone Scuffet e Andrian Semper sono, infatti, alle prese con problemi fisici piuttosto importanti, specie il primo, per cui si teme uno strappo muscolare. Ecco che allora, come già successo venerdì sera contro il Milan, anche a Firenze potrebbe giocare Nicolas Andrade. Lo riporta Sestaportanews.com.
Problema portiere per il Pisa: a Firenze tra i pali ci sarà di nuovo Nicolas?
Scuffet sarà out e Semper in forte dubbio per la trasferta in casa della Fiorentina
Il classe 1988, ex di Verona ed Udinese, con i rossoneri era alla prima presenza stagionale: se Semper non dovesse recuperare dal problema al ginocchio che lo sta limitando negli ultimi tempi, toccherà nuovamente all'estremo difensore brasiliano. Un dubbio non da poco, comunque, per il neo-allenatore nerazzurro Oscar Hiljemark, alle prese con vari problemi di gestione di una formazione che proprio non riesce a sbloccarsi.
