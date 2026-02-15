Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Anche il Verona protesta con gli arbitri. Silenzio stampa per i gialloblù

altre news

Anche il Verona protesta con gli arbitri. Silenzio stampa per i gialloblù

Anche il Verona protesta con gli arbitri. Silenzio stampa per i gialloblù - immagine 1
Momento da dimenticare per il Verona. Orban viene espulso, ed il club annuncia il silenzio stampa contro gli arbitri
Redazione VN

Il Verona sprofonda in classifica, dopo la pesante sconfitta contro il Parma. La gara dei gialloblù è stata condizionata dal rosso assegnato a Gift Orban, dopo 11'. L'ex Lione è stato espulso per proteste da Pairetto, dopo un contrasto di gioco con Valenti. La dirigenza del Verona non ci sta, e come riportato dall'Ansa, il club è in silenzio stampa proprio per le decisioni arbitrali:

Dopo la partita con il Parma il Verona sceglie il silenzio stampa per protestare contro le scelte arbitrali, in particolare l'espulsione di Orban dopo dieci minuti. Lo ha spiegato ai giornalisti l'addetto alla comunicazione del club veronese.

Leggi anche
Nicola avvisa: “Salvarsi sarà dura, non so nemmeno quanti punti servano”
La Russa: “Chiellini? Come si è permesso, lui non deve dare lezioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA