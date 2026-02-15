Il Verona sprofonda in classifica, dopo la pesante sconfitta contro il Parma. La gara dei gialloblù è stata condizionata dal rosso assegnato a Gift Orban, dopo 11'. L'ex Lione è stato espulso per proteste da Pairetto, dopo un contrasto di gioco con Valenti. La dirigenza del Verona non ci sta, e come riportato dall'Ansa, il club è in silenzio stampa proprio per le decisioni arbitrali:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Anche il Verona protesta con gli arbitri. Silenzio stampa per i gialloblù
altre news
Anche il Verona protesta con gli arbitri. Silenzio stampa per i gialloblù
Momento da dimenticare per il Verona. Orban viene espulso, ed il club annuncia il silenzio stampa contro gli arbitri
Dopo la partita con il Parma il Verona sceglie il silenzio stampa per protestare contro le scelte arbitrali, in particolare l'espulsione di Orban dopo dieci minuti. Lo ha spiegato ai giornalisti l'addetto alla comunicazione del club veronese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA