La Russa: “Chiellini? Come si è permesso, lui non deve dare lezioni”

Non accennano a placarsi le polemiche dopo Inter-Juventus. Ignazio la Russa attacca Chiellini
Redazione VN

Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto tifoso interista, ha commentato a Telelombardia il match di ieri:

"Chiellini mi ha fatto davvero arrabbiare. Come si è permesso di dire che non è più calcio? Ieri tra il primo e il secondo tempo, lui, Chiellini e l’ad che non mi ricordo come si chiama hanno negato di avere avuto contatti con l’arbitro ma ci sono i filmati: hanno aggredito, insultato l’arbitro e parlano di spirito olimpico? Un arbitro può sbagliare, pensa all’Inter che anche l’anno scorso ha subito dei torti arbitrali contro Lazio e Roma. Chiellini non sei la persona più indicata per dare lezioni"

