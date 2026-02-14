Chiellini durissimo: “Livello arbitri non adeguato. Così non si può giocare”

Giorgio Chiellini, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo le polemiche sorte nella partita di stasera contro l'Inter (QUI IL VIDEO). Qui le sue parole:
Chiellini duro dopo Inter-Juve: “Così è inaccettabile”
Non si può parlare di calcio dopo ciò che è successo stasera, qualcosa di inaccettabile. Non si può rovinare una partita del genere, non c'è un adeguato per una partita del genere. È veramente difficile accettare ingiustizie come queste. Da inizio anno abbiamo messo in evidenza che non c'è una struttura ideale per la Serie A, questo è lo spettacolo che offriamo a tutto il mondo. Rocchi è da inizio anno che dice quest'anno andrà via, ma per ora è sempre lì...Il protocollo andrà cambiato, tutti gli allenatori si lamentano di questa classe arbitrale
