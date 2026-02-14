Il Milan, seppur con fatica, vince sul Pisa per 2-1. Decisivo il gol di Adrien Rabiot che ha però macchiato la sua gara con un'espulsione che gli farà saltare la partita contro il Como. Il centrocampista francese è stato anche al centro del dibattito sul rigore fallito da Fulkrug, attraverso il suo profilo Instagram. La foto:
Milan, polemica Rabiot sul rigore di Fulkrug: cosa dice il regolamento
La polemica social di Rabiot sul rigore concesso ai rossoneri
La polemica riguarda il centrocampista Angori che è già in area al momento del tiro e il portiere Nicolas che non ha nessuno dei due piedi sulla linea di porta. Il regolamento però dice che il penalty non doveva essere ripetuto: Angori non è parte attiva dell'azione e non interviene sulla respinta.
Per quanto riguarda il portiere, se Nicolas avesse respinto il rigore allora sarebbe stato da ripetere. Se il pallone va fuori, come in questo caso, e il portiere non ha un impatto sul rigorista, allora il rigore non è da ribattere.
