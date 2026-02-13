Sarri perde Pedro, c’è il report medico: ecco quanto starà ai box

Stop di circa un mese per Pedro. L’attaccante della Lazio si è fermato dopo l’infortunio rimediato contro il Bologna in Coppa Italia.
L'infortunio di Pedro: comunicato e dettagli
A comunicarlo è stato lo stesso club biancoceleste attraverso i propri canali ufficiali: lo spagnolo ha riportato un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno. Lo spagnolo dovrebbe tornare comunque a disposizione di Sarri per il 12 aprile, quando i biancocelesti affronteranno la Fiorentina al Franchi.
