Pisa, Hiljemark spiega: “C’è una differenza tra me e Gilardino”

Oscar Hiljemark , tecnico del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro il Milan (QUI LA DIRETTA) . La prossima settimana i nerazzurri saranno di scena al Franchi contro la Fiorentina.

Alla domanda su cosa sia cambiato negli allenamenti rispetto alla gestione Gilardino, Hiljemark ha risposto così: «Prima di me hanno lavorato in un certo modo, io e il mio staff pensiamo di fare qualcosa di differente mettendo un po’ più di aggressività. In tre giorni non si cambia facilmente».