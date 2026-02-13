Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro il Milan (QUI LA DIRETTA). La prossima settimana i nerazzurri saranno di scena al Franchi contro la Fiorentina.
Pisa, Hiljemark spiega: “C’è una differenza tra me e Gilardino”
Prima della gara contro il Milan, il neo-allenatore del Pisa spiega come vuole lavorare da qui sino a fine stagione
Alla domanda su cosa sia cambiato negli allenamenti rispetto alla gestione Gilardino, Hiljemark ha risposto così: «Prima di me hanno lavorato in un certo modo, io e il mio staff pensiamo di fare qualcosa di differente mettendo un po’ più di aggressività. In tre giorni non si cambia facilmente».
