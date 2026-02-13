Pisa, emergenza in porta: Scuffet salta il Milan. E lunedì c’è la Fiorentina

Il Pisa ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Milan che verrà disputata stasera alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi. Tra gli assenti, oltre all'indisponibilità di Semper per un problema al ginocchio, si aggiunge quella di Simone Scuffet. Il portiere infatti è alle prese con un problema muscolare rimediato in allenamento.
Hiljemark è alle prese con l'emergenza in porta
Il tecnico Hiljemark è dunque costretto a schierare dal primo minuto il brasiliano Nicolas Andrade, terzo portiere all'esordio in Serie A. La situazione di Scuffet verrà valutata dal club nerazzurro in vista della sfida di lunedì 23 febbraio contro la Fiorentina al Franchi.
