L'attaccante dell'Atalanta, Charles De Ketelaere, si è fermato nella sfida contro la Cremonese durante la fase di riscaldamento. L'infortunio ha costretto il giocatore ad operarsi e di conseguenza allo stop di un mese. Il comunicato del club bergamasco:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Atalanta, operazione al menisco per De Ketelaere: i tempi di recupero
altre news
Atalanta, operazione al menisco per De Ketelaere: i tempi di recupero
L'attaccante dell'Atalanta De Ketelaere si è operato al menisco
Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA