Atalanta, operazione al menisco per De Ketelaere: i tempi di recupero

L'attaccante dell'Atalanta De Ketelaere si è operato al menisco

L'attaccante dell'Atalanta, Charles De Ketelaere, si è fermato nella sfida contro la Cremonese durante la fase di riscaldamento. L'infortunio ha costretto il giocatore ad operarsi e di conseguenza allo stop di un mese. Il comunicato del club bergamasco: