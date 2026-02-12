Atalanta, operazione al menisco per De Ketelaere: i tempi di recupero

Viola News
L'attaccante dell'Atalanta De Ketelaere si è operato al menisco
Redazione VN

L'attaccante dell'Atalanta, Charles De Ketelaere, si è fermato nella sfida contro la Cremonese durante la fase di riscaldamento. L'infortunio ha costretto il giocatore ad operarsi e di conseguenza allo stop di un mese. Il comunicato del club bergamasco:

Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo.

