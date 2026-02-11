Il Pisa sprofonda e la Curva Nord esplode: “Facile fare i fighetti in Serie B”

Il calcio toscano vive un momento di estrema tensione e, se Firenze piange, Pisa non ride affatto. Il club nerazzurro è attualmente il fanalino di coda della Serie A insieme all'Hellas Verona e nemmeno il ribaltone in panchina, con l’addio a Gilardino e l’arrivo di Hiljemark, sembra aver dato la scossa sperata.