Il calcio toscano vive un momento di estrema tensione e, se Firenze piange, Pisa non ride affatto. Il club nerazzurro è attualmente il fanalino di coda della Serie A insieme all'Hellas Verona e nemmeno il ribaltone in panchina, con l’addio a Gilardino e l’arrivo di Hiljemark, sembra aver dato la scossa sperata.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Il Pisa sprofonda e la Curva Nord esplode: “Facile fare i fighetti in Serie B”
altre news
Il Pisa sprofonda e la Curva Nord esplode: “Facile fare i fighetti in Serie B”
Verso Fiorentina-Pisa: la Curva Nord nerazzurra esplode contro la squadra. "Facile fare i fighetti in Serie B"
La tensione per il derby tra Fiorentina e Pisa, in programma lunedì 23 febbraio alle 18:30, è già alle stelle. Ma se a Firenze si respira preoccupazione per la situazione in classifica, a Pisa è esplosa la contestazione aperta. In questo scenario di crisi profonda, la Curva Nord "Maurizio Alberti" ha rilasciato un comunicato dai toni durissimi. Un attacco frontale alla squadra, rea di aver perso la grinta necessaria per la massima serie:
"Come se fosse l’inizio di una nuova avventura. Con più grinta e rabbia di quelle messe finora". La scorsa settimana abbiamo appeso questo striscione a S. Piero, un messaggio diretto alla squadra per rappresentare il nostro pensiero. Lo rappresenta chiaramente ancora oggi, forse con ancora più forza, determinazione e rabbia. Per noi non è il momento di smobilitare ma quello di tirare fuori le palle, cosa che siamo abituati a fare da anni e che è sempre buono per dare l’esempio a giocatori, mister e tutti quelli a cui chiediamo di lottare per la maglia. Ma la maglia è prima nostra che loro. Facile fare i fighetti in serie B e abbracciarsi in lacrime esaltando il popolo neroazzurro e la fede, la passione, di padre in figlio e tutta la retorica che anche noi apprezziamo se però poi ha un fondamento. Meno facile pigliare schiaffi nel viso cinque mesi in serie A, in un contesto nuovo che ha misurato e messo alla prova tutto, dalla città agli ultras, dai tifosi, alla società, alla stampa, e rimanere fedeli e coerenti a sé stessi. Noi siamo gli stessi del dopo Spezia-Pisa, che mentre tanti facevano il funerale social alla squadra e ai sogni, andammo a guardare nel viso i ragazzi dicendogli che ci credevamo e che ce la potevano fare. Non va sempre bene. Alle volte va male. Ma venerdì saremo allo stesso modo e con lo stesso atteggiamento in Curva Nord, che è casa nostra, pronti a sostenere la squadra contro le statistiche, i pronostici, il Milan, anche contro l’evidenza, perché pensiamo che il compito sia questo e siamo orgogliosi di portarlo avanti fino alla fine e anche dopo la fine, perché nessuno si deve dimenticare che in serie A c’è andato "il Pisa", che è quello che gioca in campo, e può retrocedere, ma anche "Pisa", che è la città, che siamo tutti noi. E noi no, non possiamo retrocedere: vogliamo guardare tutti negli occhi, da chi eventualmente ci fa andare giù sul campo, a chi viene nel settore ospiti, a chiunque si metta nel mezzo. Le problematiche tutti gli anni ci sono sempre state, anche quando le cose vanno per il meglio: l’intelligenza è metterle da parte quando c’è da concentrarsi su un unico obiettivo per poi tornarci sopra al momento giusto. Non facciamo appelli, chi vuol venire allo stadio sa dove trovare sia noi che il famoso "zoccolo duro", che chiacchiera e scrive poco ma c’è sempre stato. Ci vediamo venerdì. Curva Nord Maurizio Alberti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA