Vanoli si gioca tutto nel derby: Pisa spartiacque per il futuro

Il derby contro il Pisa può decidere il futuro di Vanoli sulla panchina viola.
Redazione VN

Questa mattina Tuttosport punta i riflettori sulla posizione di Paolo Vanoli, sempre più delicata sulla panchina della Fiorentina.

Secondo il quotidiano, più della trasferta di sabato contro il Como — squadra contro cui i viola hanno già perso due volte in stagione — e della successiva gara di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia, sarà il derby del 23 febbraio contro il Pisa al Franchi la vera sfida spartiacque. Uno scontro diretto che la Fiorentina non può permettersi di fallire.

Il club viola, anche per ragioni economiche, vuole raggiungere il traguardo salvezza con Vanoli, arrivato a novembre al posto di Stefano Pioli. Poi, solo a fine stagione, verranno fatte le valutazioni definitive.

La fiducia della società non è mai venuta meno, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni del presidente Giuseppe Commisso e del direttore sportivo Fabio Paratici. Tuttavia, con una classifica sempre più preoccupante, lo stesso Vanoli è chiamato a rendersi “difendibile” sul campo. Il derby contro il Pisa può diventare il crocevia della stagione.

