Vanoli si gioca tutto nel derby: Pisa spartiacque per il futuro

Secondo il quotidiano, più della trasferta di sabato contro il Como — squadra contro cui i viola hanno già perso due volte in stagione — e della successiva gara di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia, sarà il derby del 23 febbraio contro il Pisa al Franchi la vera sfida spartiacque. Uno scontro diretto che la Fiorentina non può permettersi di fallire.