Nazione: “Tutte le soluzioni di Vanoli per sostituire Gudmundsson”

La Fiorentina deve riorganizzarsi nel momento più delicato della stagione a causa dell’assenza di Gudmundsson, che salterà le sfide contro Como e Jagellonia per puntare al rientro nel derby salvezza con il Pisa. Vanoli sarà quindi costretto a ridisegnare l’attacco in un contesto di classifica complicato, dove servirebbero certezze più che esperimenti.

Un aiuto arriva dal mercato di gennaio: Solomon si è imposto come l’innesto più convincente, già decisivo con i gol a Napoli e Torino, mentre Harrison ha dato segnali positivi con il primo assist in Serie A contro i granata. Inoltre, il rientro di Parisi dopo l’infortunio offre un’ulteriore soluzione: con Gosens pronto a riprendersi la fascia sinistra difensiva, l’ex Empoli potrebbe essere avanzato nel tridente.

L’idea è quella di passare stabilmente al 4-3-3, con Solomon titolare a sinistra e un ballottaggio a destra tra Parisi (favorito) e Harrison. Senza Gudmundsson, la squadra è chiamata a reinventarsi rapidamente, ma non può più permettersi passi falsi nella corsa salvezza. Lo scrive la Nazione.