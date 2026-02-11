La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul futuro di Moise Kean. Dal contratto alla clausola di 62 milioni di euro:
Gazzetta su Kean: “Clausola e contratto. Ecco da cosa dipende il suo futuro”
Quanto a Moise, ha un contratto fino al 2029 e una clausola rescissoria importante (62 milioni) ma anche il suo futuro dipenderà da come finirà la stagione. «Bisoqna dare di più - ha detto l'azzurro dopo il pari col Toro -. Le reti subite all'ultimo ci dicono che dobbiamo lavorare: non possiamo perdere punti così. Sono molto ottimista perché so che possiamo fare bene e uscire da questa situazione».La testa è solo sul presente: servono assist e gol per tirarsi fuori dai guai.
