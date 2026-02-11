Da quando Vanoli è arrivato sulla panchina della Fiorentina, la squadra avrebbe un rendimento sufficiente per salvarsi rispetto alle rivali nella zona retrocessione. Tuttavia, i viola hanno assimilato solo in parte i principi del suo gioco, a tratti gradevole ma troppo spesso macchiato da errori gravi, sia individuali sia collettivi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “La squadra ha assimilato poco i concetti del gioco di Vanoli”
La Nazione
Nazione: “La squadra ha assimilato poco i concetti del gioco di Vanoli”
Vanoli in bilico
A pesare sono state soprattutto disattenzioni tattiche e di posizionamento costate molti punti: dalle difficoltà sulle palle inattive ai gol subiti nei minuti di recupero, la squadra ha mostrato fragilità evidenti. Il carattere e la solidità che ci si aspettava dal “sergente” Vanoli si sono visti solo a sprazzi.
Ora per l’allenatore si avvicina un momento decisivo: nelle prossime settimane serviranno risultati concreti. Con 18 punti in classifica, la Fiorentina dovrà almeno raddoppiare il bottino per centrare la salvezza, un obiettivo possibile ma tutt’altro che semplice alla luce del percorso fin qui. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA