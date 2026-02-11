Il retroscena: “A gennaio un ex allenatore di Serie A avrebbe voluto Kean”

Il retroscena della Gazzetta dello Sport

Redazione VN 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 09:10)

L'azione del vantaggio col Torino è un bignami di quello che il nuovo trio può portare in dote: apertura di Solomon per Harrison, cross perfetto e rasoterra di Kean. Un'azione che ha fatto sognare i tifosi della Viola e che ha dato un'idea sia delle potenzialità (e dell'utilità) dei nuovi innesti sia di come possano aumentare la prolificità di Moise.

La punta ha vissuto un gennaio complicato, frenato dai problemi alla caviglia e tallonato dalle voci di mercato: Simone Inzaghi lo avrebbe voluto all'Al-Hilal ma la Fiorentina ha stroncato sul nascere qualsiasi chiacchiericcio invernale.

«Kean è l'attaccante italiano più forte che abbiamo, uno da 20 gol a stagione», ha detto Fabio Paratici. Lo scorso anno chiuse a 25 complessivi, adesso è a quota 7, di cui 6 in campionato, e ha raggiunto Mandragora come miglior marcatore della Viola in Serie A.

Nel 2024-25 aveva la media di una rete ogni 143 minuti, attualmente è a un gol ogni 273 minuti. Un downgrade che riflette anche il momento complicato della squadra, ma c'è ancora tempo per cambiare passo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.